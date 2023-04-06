الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الخميس  6-4-2023 ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

تستمر حالة الطقس في التذبذب بين ارتفاع وتراجع في درجات الحرارة، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم بتراجع الحرارة اليوم الخميس إلى 28 درجة على القاهرة والكبرى، فيما ترتفع نحو 6 درجات يوم الجمعة، مع انتشار الشبورة المائية.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس  6-4-2023 ودرجات الحرارة .

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يكون مائل للحرارة نهارًا  مع انتشار الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية بسبب انتشار الشبورة المائية .

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس.. ومدته 92 يومًا

موعد بداية فصل الصيف ٢٠٢٣ وفقًا للحسابات الفلكية ..خلال سطور

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم  بسرعة 36 كيلو مترا في الساعة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة ، لذا نصحت مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى . 

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة للعظمى ، 15 درجة ليلًا.
  • السواحل الشمالية 25 درجة للعظمى ، و14 درجة ليلًا.
  • شمال الصعيد 28 درجة  للعظمى ، و13 درجة ليلًا.
  • جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.
txt

موعد معرض الزهور 2023 في حديقة الأورمان وأسعار التذاكر

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية الشبورة المائية الرياح درجات الحرارة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

خلال ساعات.. «البترول» تعلن عن مزايدة عالمية لأغنى مناطق للذهب فى مصر

أذكار الصباح اليوم الخميس 6-4-2023 اليوم الخامس عشر من رمضان

سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الخميس  6-4-2023 ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى