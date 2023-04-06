تستمر حالة الطقس في التذبذب بين ارتفاع وتراجع في درجات الحرارة، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم بتراجع الحرارة اليوم الخميس إلى 28 درجة على القاهرة والكبرى، فيما ترتفع نحو 6 درجات يوم الجمعة، مع انتشار الشبورة المائية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 6-4-2023 ودرجات الحرارة .

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يكون مائل للحرارة نهارًا مع انتشار الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية بسبب انتشار الشبورة المائية .

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم بسرعة 36 كيلو مترا في الساعة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة ، لذا نصحت مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى .

درجات الحرارة المتوقعة