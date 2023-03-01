الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد معرض الزهور 2023 في حديقة الأورمان وأسعار التذاكر

معرض الزهور
معرض الزهور

يكثر التساؤل من عشاق ومحبين الزهور والورد عن موعد معرض الزهور 2023 عبر جوجل، وهو ما يجمع جميع مصنعي مستحضرات التجميل وعارضي الزهور من متنوع أنحاء العالم، ويتواجد بمعرض الزهور الكثير من الأنشطة الزراعية للأطفال، من أجل معرفة طريقة اختيار البذور وجميع الأواني التي سيزرع فيها.

موعد معرض الزهور 2023 في حديقة الأورمان

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور موعد معرض الزهور 2023 في حديقة الأورمان وأسعار التذاكر.

ويقام معرض الزهور بمصر بشكل يكون سنوي، وهو ما سيجمع مصنعي مستحضرات التجميل وجميع عارضي الزهور، ويفتتح معرض الزهور ٢٠٢٣ في حديقة الأورمان في وسط تواجد عددا كبير من مسؤولي وزارة الزراعة ومن سفراء بعض الدول وأعضاء مجلس النواب، وبلغ عدد المشاركين بمعرض الزهور أكثر من حوالي 190 عارضا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ميعاد معرض الزهور 2023 بدورته التسعين، الذي يترقبه قطاع كبير من الجمهور محبين نباتات الزينة والمختلف لأنواع الزهور، وسيضم أدوات تنسيق الحدائق وكافة المستلزمات الزراعية المختلفة.

موعد معرض الزهور 2023

وأضاف المصدر أنّ وزارة الزراعة المصرية أرجأت تحديد الموعد لمعرض الزهور 2023 الدورة الـ 90، وجاري تحديد الموعد مع جميع الجهات المختصة، وسوف يقام المعرض في هذا العام عقب انتهاء شهر رمضان وفي إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا سيحرص على زيارته لكل المصريين محبي الجمال، وخاصة المهتمين في قطاع الزهور ونباتات الزينة والتنسيق للحدائق.

وسيضم معرض الزهور 2023 جميع متخصصون في كافة أعمال الزراعة، وبينها ديكور المنزل، وكافة أسطح الفيلات والمنازل، وجميع أرضيات صناعية، وبالمناظر الطبيعية للمدارس والحضانات وجميع المطاعم والكافيهات، وتكون بأعلى جودة وأقل سعر.

موعد انتهاء معرض الزهور 2023 بحديقة الأورمان

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موقع حديقة الأورمان

ويقام موعد معرض الزهور لعام 2023، لمدة شهر وأحيانا سيمتد إلى مدة شهر ونصف في حديقة الأورمان في الجيزة، التي ستعد من أكبر وأبرز الحدائق النباتية بالعالم، حيث ستشغل مساحة 28 فدانا، وأُنشئت بعهد الخديوي إسماعيل في عام 1875، وستضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأيضا أكثر من 1200 نبات.

وسيعود تاريخ معرض زهور الربيع لعهد السلطان حسين بالعام 1914 م، وتكون تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنّه قد بدأ منذ 109 سنوات، ولكن قد تم افتتاح المعرض بشكل رسمي في عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

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