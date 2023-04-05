الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 14 من «الكتيبة 101».. «خاتم وحيد» يقود الضابط لقاتل الشيخ سالم

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101 في ظل تصاعد الأحداث، إذ كشفت الحلقة عن شك ضابط المخابرات خالد الذي يجسد دوره في المسلسل الفنان آسر ياسين في الدكتور وحيد وعلاقته بمقتل الشيخ سالم بعد أن لاحظ خاتم الشهيد سالم بيد الدكتور.

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101

وجاء لقاء الدكتور وحيد والضابط، بعد أن ذهب وحيد إلى القوات المصرية للتظاهر بإمدادهم بمعلومات عن مكان التكفيريين للإيقاع بهم.

وكانت الحلقات السابقة شهدت مقتل الشيخ سالم الذي جسد دوره الفنان خالد الصاوي على يد ابن شقيقه الدكتور وحيد والذي قتله من أجل أن يضمن الانضمام إلى الجماعة التكفيرية التي طلبت منه تنفيذ هذه العملية قبل الانضمام لها.

وكان وحيد قد قتل عمه بطريقة وحشية هو وابنه، ونزع خاتم الزعامة من يد الأول بقسوة وارتداه. 

وبعد أن قتل وحيد عمه الشيخ سالم سار في جنازته وأخذ فيه العزاء، وسط توعد من قوات الجيش المصرية بضبط قاتل الشيخ سالم الذي عرف بوطنيته وتعاونه مع الجيش المصري، بعكس شقيقه الخائن والد الدكتور وحيد.

وبدأ الدكتور وحيد اتباع سياسات وأساليب تدريب جديدة داخل الجماعة التكفيرية مما سبب في انقسامها بين مؤيد ومعارض لها.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. «حكيم داعش» يفجر مفاجأة أمام ضابط المخابرات الحربية

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة التي قدمت من قبل 300 شهيد في هجوم تكفيري عام 2015، وتعد الكتيبة 101 هي محور لاهتمام الجميع، لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101

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