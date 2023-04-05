مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. «حكيم داعش» يفجر مفاجأة أمام ضابط المخابرات الحربية

يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 ، والذي ينطلق في التاسعة مساء على قناة أون إي حيث يلتقي ضابط المخابرات المقدم خالد ويجسد دوره أسر ياسين اول مرة بالدكتور وحيد ويجسد دوره فتحي عبدالوهاب المكنى بحكيم داعش .



في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 سيدخل المقدم خالد ضابط المخابرات إلى مكتبه حيث سيجد الدكتور وحيد حكيم داعش جالسا في مكتبه وسوف يثير لديه الدهشة والاستغراب بعد أن توجه حكيم داعش بمفرده وكلب مقابلة ضابط المخابرات.



مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

وتشهد الحلقة 14 مسلسل الكتيبة 101، لقاءً مطول بين ضابط المخابرات و"حكيم داعش"، والذي قد يكشف عن عدة مفاجأت أبرزها معلومات عن مكان اختباء عدد من قيادات التنظيم الإرهابي ومنهم “أبو أسامه وأبوالبراء وأبودعاء الأنصاري”.

الكتيبة 101 الخلقة 14 تريند

وينتظر الجمهور مسلسل الكتيبة 101 الخلقة 14 لاستكمال الأحداث المثيرة، حيث يحظى هذا المسلسل الذي أنتجته الشركة المتحدة بنسبة مشاهدة عالية جدا جعلت المسلسل يتصدر التريند.

حكيم داعش



وظهر “حكيم داعش”، خلال أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل “الكتيبة 101”، وهو على رأس مجموعة من العناصر التكفيرية لتنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي لإثارة الذعر بين أهالي سيناء، والتي بدأتها مجموعة “حكيم” بقطع الطريق على الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة.

وانتهت الحلقة بمشهد ذهاب الطبيب "وحيد" إلى مكتب الضابط "خالد"، لإبلاغه عن مكان "أبو البراء"، وذلك بعد أن شعر الأخير بالحقد والغيرة بعد انضمام "وحيد" للتنظيم.

الطبيبة آمنة



كما ظهرت في الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101ظهرت الطبيبة "آمنة" ووالدتها، التي تحثها على ترك العريش والعيش مع أعمامها في الإسكندرية، وذلك لما تتعرض له سيناء من مخاطر وأوضاع امنية في ذلك الوقت خطيرة، ولكن قابلتها الطبيبة بالرفض على ما تقوله أمها وقالت: "المستشفى جنب البيت بخطوتين.. متقلقيش، وبعدين البلد محتاجة دلوقتي كل دكتور موجود".