الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. مجند كمين السدرة يكشف طريقة الإرهابيين للهجوم على الكمين

الكتيبة 101
الكتيبة 101

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101، حديثا بين ضباط قطاع الكتيبة 101 الذين كشفوا عن حدوث تعامل مع الجماعات الإرهابية، وقال أحد المجندين الذين يعملون في كمين السدرة، إن الإرهابيين يقومون باستغلال الشبورة ويقومون بالهجوم على الكمين، وأكمل المجند حديثة قائلا “إحنا فهمنا طريقتهم وبقينا ننتظرهم، لأنهم خاينين وما بيجوش معانا وش لوش”.

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وأضاف المجند، أنه منذ عدة أيام قاموا بالهجوم على الكمين ونجحنا في التعامل معهم وقتلنا منهم 5 عناصر بينما لاذ الباقي بالفرار، موضحا الميزة أن طائرات الأباتشي تلاحقهم معقبا: “بتخليهم زي الفئران وأقل كمان”.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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