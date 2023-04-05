جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس المحتلة غدًا

أعلن مجلس الأمن الدولى، عن عقد جلسة طارئة، غدًا الخميس؛ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس المحتلة، بطلب أردنى فلسطيني مشترك، وبالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة والصين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

ماذا حدث في الأقصى ليلًا؟

وقد شهدت ليلة أمس الثلاثاء أحداثًا ساخنة، في القدس الشرقية على إثر اشتباكات بين فلسطينيين يتحصنون داخل المسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية، بعد نشر أنباء عن دخول اليهود المتطرفين إلى الحرم لذبح قرابين عيد الفصح اليهودي.

وبدأ التوتر بدعوات من اليهود المتطرفين لإقامة طقوس ذبح القرابين داخل الحرم الإبراهيمي بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء وينتهي الخميس 13 أبريل الجاري، فيما منعت الحكومة الإسرائيلية إقامة طقوس الذبح وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أحد مطلقي الدعوات، ومنعت دخول اليهود الذي يحملون القرابين ويحاولون دخول الحرم، في محاولة من حكومة نتنياهو للتهدئة ومنع التدهور.

عندما أُطلقت الدعوات اليهودية، قامت الفصائل الفلسطينية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التليجرام النشطة بإرسال دعوات إلى الشباب الفلسطيني للذهاب إلى المسجد الأقصى والاعتكاف به ليمنعوا دخول اليهود وإقامة طقوس ذبح القرابين فيه، في الوقت الذي تنشط خلايا فلسطينية في محيط الأقصى يسمون المرابطين توجهوا للاعتصام داخل المسجد الأقصى.

قام المتحصنون داخل المسجد بإدخال الألعاب النارية والهراوات والحجارة إلى المسجد وتحصنوا بداخله باستخدام قضبان حديدية وخزائن وأشياء أخرى من المسجد، وبدأ المتحصنون في ترديد هتافات داخل المسجد، وأغلقوا أبوابه من الداخل بالعوائق والتحصينات وسدوا المداخل.

لاحقًا حاولت القوات الاحتلال تفريق المتواجدين داخل الأقصى من الخارج، لكنها لم تنجح فقامت القوات الإسرائيلية باقتحام المسجد القبلي ونشبت مواجهات حادة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، واعتقلت الأخيرة حوالي 200 فلسطيني - أرقام غير رسمية- من المتحصنين.