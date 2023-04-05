إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنشأة القناطر

شهدت منطقة منشأة القناطر بالجيزة، حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مفتش مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث بالطريق الصحراوي وأن سيارة نقل انحرفت على جانب الطريق أثناء ذلك تصادف مرور سيارة ميكروباص مما أدى إلى اصطدام السيارة النقل بالميكروباص وانقلابه ونتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلي الميكروباص بإصابات بسيطة كدمات وسحات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلاقي العلاج، ومحضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.