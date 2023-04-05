كريم فهمي: «رحمة أحمد مش بتنام من العياط بسبب الهجوم غير المبرر عليها»

قال الفنان كريم فهمي، إنه مع بداية عرض مسلسل "الكبير أوي" للفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد هذا الموسم الرمضاني لاحظ هجوم كبير على أداء الفنانة رحمة أحمد بصورة كبيرة، معبراً: "أنا ما كنتش اتفرجت على المسلسل وقولت أكيد رحمة عاملة كارثة".

"الكبير أوي"

وأكد الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أداء رحمة أحمد في الجزء هو نفس أدائها العام الماضي في "الكبير أوي"، معبراً: "والله العظيم هو نفس الأداء، ربنا مدينا عقل نفكر به، ورحمة أحمد ممثلة جديدة ومفيش مبرر للهجوم اللي تعرضت له".

هجوم غير مبرر

وتابع: "أنا كلمت رحمة أحمد في التليفون وأنا مش عارفها، وهي قالتلي إن هي من أول يوم رمضان مش عارفة تنام من العياط".