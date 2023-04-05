الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كريم فهمي: «رحمة أحمد مش بتنام من العياط بسبب الهجوم غير المبرر عليها»

كريم فهمي
كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمي، إنه مع بداية عرض مسلسل "الكبير أوي" للفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد هذا الموسم الرمضاني لاحظ هجوم كبير على أداء الفنانة رحمة أحمد بصورة كبيرة، معبراً: "أنا ما كنتش اتفرجت على المسلسل وقولت أكيد رحمة عاملة كارثة".

"الكبير أوي"

وأكد الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أداء رحمة أحمد في الجزء هو نفس أدائها العام الماضي في "الكبير أوي"، معبراً: "والله العظيم هو نفس الأداء، ربنا مدينا عقل نفكر به، ورحمة أحمد ممثلة جديدة ومفيش مبرر للهجوم اللي تعرضت له".

هجوم غير مبرر 

وتابع: "أنا كلمت رحمة أحمد في التليفون وأنا مش عارفها، وهي قالتلي إن هي من أول يوم رمضان مش عارفة تنام من العياط".

كريم فهمي رحمة أحمد أداء رحمة أحمد الفنان كريم فهمي الكبير أوي

الأكثر قراءة

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين وسط الشارع في المطرية

«الاتصالات» تستعرض جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالجيزة (صور)

ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

كريم فهمي: «رحمة أحمد مش بتنام من العياط بسبب الهجوم غير المبرر عليها»

بداية من الغد.. ارتفاعات جديدة في أسعار السجائر بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«أوقاف القدس»: أبواب الأقصى ستظل مفتوحة أمام المعتكفين خلال رمضان

كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى