بيراميدز يواجه مارومو جالنتس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2022-2023)، عن وقوع فريق بيراميدز، في مواجهة سهلة نسبيًا أمام مارومو جالنتس الجنوب إفريقي.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وسيخوض بيراميدز، مباراة الذهاب، على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على مارمو جالنتس بملعبه.

كما أسفرت قرعة ربع النهائي، عن وقوع آسيك ميموزا في مواجهة مع نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، ويانج أفريكانز التنزاني في مواجهة مع ريفرز يونايتد النيجيري ، في حين سيواجه الجيش الملكي المغربي، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة عربية خالصة.

وستجرى مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، يوم 23 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب، يومي 30 أبريل.

وكان بيراميدز، قد تأهل للدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدور المجموعات للبطولة، برصيد 11 نقطة، متأخرًا بأفضلية المواجهات المباشرة عن فريق الجيش الملكي المغربي، صاحب الصدارة، بنفس الرصيد.

قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز X مارومو جالنتس الجنوب إفريقي

الاتحاد المنستيري التونسي X آسيك ميموزا الإيفواري

اتحاد العاصمة الجزائري X الجيش الملكي المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري X يانج أفريكانز التنزاني