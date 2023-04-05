مواعيد عرض الحلقه الـ14 من مسلسل «ضرب نار» للعوضي وياسمين عبد العزيز

تستمر أحداث مسلسل “ضرب نار” في التصاعد مع بداية الحلقة الـ14، حيث تفكر "مهرة" في حرمان “الكوماندا” من نسب طفله، في حين يواصل “الكوماندا” جهوده للتأقلم مع الحياة داخل السجن مع حزنه الشديد على موقف مهرة التي حصلت على حكم محكمة بخلعه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 14

وينتظر المشاهد معرفة مواعيد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل “ضرب نار” في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.