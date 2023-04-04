الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 13 من «ضرب نار»..مهرة تفكر في حرام «الكوماندا» من نسب طفله

ضرب نار
ضرب نار

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة 13 من مسلسل “ضرب نار”، حيث اقتربت “مهرة” من وضع طفلها، ويدور بينها وصديقتها “سحر”حوارًا حول مخاوفها من الولادة، فتنصحها صديقتها بعدم منح الطفل اسم “جابر الكوماندا”.

وتنصح “سحر” صديقتها بنسب الطفل إلى رجل الأعمال “زيدان”، خاصة أنه هو من اهتم بها في أغلب الأزمات التي واجهتها.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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