مسلسل جميلة الحلقة 14 بعد قليل| هل ستخبر نرمين زياد بأن المحلل هو صديقه؟

تصدر مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تدور الأحداث حول شخصية جميلة، التي تشغل منصب وكيل نيابة بالنيابة الإدارية، حيث تتعرض للكثير من الصدمات من أقرب الأشخاص إليها، أمها وشقيقها، وصديقاتها.

مسلسل جميلة الحلقة 14

أحداث كثيرة وشيقة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جميلة، حيث اعترفت نرمين والتي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، لإحدى صديقاتها بأنها تزوجت عرفيًا من صديق طليقها، من أجل أن ترجع له.

وطلبت من صديقتها مساعدتها لتوثيق عقد الزواج، حتى تتمكن من الرجوع لزياد، والذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، بالإضافة إلى تخريب علاقته بجميلة.

في المقابل استطاع زياد معرفة أمر زواج نرمين، ولكن لم يعرف الزوج، الامر الذي جعل هشام زوج نرمين والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق الشعور بالارتباك.

كما شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جميلة، معاتبة من هشام لنرمين، أنها فضحت أمر الزواج، لتخبره الأخيرة بأنها فعلت ذلك من أجل الرجوع لزياد مرة أخرى، فهل ستخبر نرمين زياد بأن زوجها والمحلل هو صديق عمره؟



أبطال مسلسل جميلة:



تقدم الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة وكيل نيابة، تحاول التفاني بالعمل، في ظل المشكلات التي تواجهها في أسرتها، وكشفها للكثير من الحقائق الغائبة عنها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.