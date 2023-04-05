ريهام حجاج|موعد عرض مسلسل جميلة الحلقة 14 وملخص الأحداث السابقة

ننشر موعد عرض مسلسل جميلة الحلقة 14 بعدما خطف مسلسل جميلة، للنجمة ريهام حجاج، الأنظار منذ عرض الحلقة الأولى، حيث استطاع صناع المسلسل في سرد تفاصيل المسلسل في الأسبوع الأول من العرض.

مسلسل جميلة الحلقة 14

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مسلسل جميلة، بسبب سرعة الاحداث وعدم الإطالة، الامر الذي جعل موعد مسلسل جميلة الحلقة 14 محور حديث الكثيرين من محبي ومتابعي دراما شهر رمضان.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 13

زاد البحث مؤخرًا عن موعد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جميلة، بعد الأحداث الشيقة والمثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، ومنها استمرار محاولات جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، في كشف الحقيقة وراء كتابة والدها الميراث بالكامل.

فيما تستمر شيري صديقة جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي، في تخريب حياة جميلة، بمساعدة زوجها هشام، والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق.

كما شهدت الحلقة السابقة من مسلسل جميلة، انفراجة لإزمة فيديو الفضيحة الغرامية لشهيرة والدة جميلة، والتي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، بالإضافة إلى الموافقة على زواج اكرم من صديقتة مي الحامل منه.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

مع تصاعد الأحداث بمسلسل جميلة، يبحث الكثيرين، عن موعد عرض الحلقة الثالثة عشر من المسلسل، والقنوات الناقلة، فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.