تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المنظمة لبطولات إفريقيا لليد

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال»، بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، المقرر إقامتها في ضيافة الأهلي، مايو المقبل، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، اجتماعا في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ورؤساء اللجان الفرعية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الاستعداد الخاص بإجراء القرعة التي من المقرر أن تجرى مساء غد الخميس بمقر النادي بالجزيرة في حضور قيادات الاتحادين الإفريقي والمصري.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات بخصوص التنسيق مع الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بوصول الفرق المشاركة في البطولات الثلاثة وفنادق الإقامة ووسائل الانتقال والخدمات الطبية وكافة ما يلزم لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.

كانت اللجنة قد أعلنت عن طرح مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلي للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة، يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عامًا على إنشائه.. وحددت اللجنة إيميل ([email protected]) لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقة، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار.

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة تقارير قطاع الناشئين

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مشاورات مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن شطة مدير عام الأكاديميات.. جاءت الجلسة في إطار تقييم الموسم المنصرم في قطاع الناشئين والأكاديميات والتحضير للموسم الجديد.

وطلب الكابتن الخطيب تقارير كاملة حول طبيعة العمل والاحتياجات.. والأداء والنتائج.. والعناصر المتميزة المتواجدة بين فرق القطاع.. وكذلك بالنسبة للأكاديمية ونشاط الأفرع في المحافظات، وتقديم خدمات لأبناء المحافظات والكشف عن المواهب، وإتاحة الفرصة لأكبر قاعدة من الناشئين.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة في التاسعة مساء اليوم علي ستاد القاهرة.