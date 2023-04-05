الشرطة الأوروبية تُغلق أضخم منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

وقالت الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون (يوروبول) في بيان إنّ “عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك ”جينيسيس ماركت"، أحد أخطر الأسواق" الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

فيما كشفت يوروبول، أن عصابات تهريب المخدرات تتسلل إلى الموانئ الأوروبية من خلال رشوة العاملين وتهريب أفرادها إلى الموانئ.

وكشفت يوروبول أن أكبر ثلاث موانئ في أوروبا، وهي أنتويرب وروتردام وهامبورج، تقع بين أكثر الموانئ المستهدفة بالتسلل الإجرامي، حيث تستخدم العصابات الحاويات لتهريب الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي.