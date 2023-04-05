الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

الشرطة الأوروبية تُغلق أضخم منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم

يوروبول
يوروبول

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.
وقالت الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون (يوروبول) في بيان إنّ “عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك ”جينيسيس ماركت"، أحد أخطر الأسواق" الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

فيما كشفت يوروبول، أن عصابات تهريب المخدرات تتسلل  إلى الموانئ الأوروبية من خلال رشوة العاملين وتهريب أفرادها إلى الموانئ.
وكشفت يوروبول أن أكبر ثلاث موانئ في أوروبا، وهي  أنتويرب وروتردام وهامبورج، تقع بين أكثر الموانئ المستهدفة بالتسلل الإجرامي، حيث تستخدم  العصابات الحاويات لتهريب الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي.

يوروبول القرصنة العالم جينيسيس ماركت الاوروبية الشرطة الاوروبية

الأكثر قراءة

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

مصرع مدير أمن بورسعيد فى انقلاب سيارة على محور 30 يونيو

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي بقرار مهم بعد الخسارة من المصري

سقوط طالبة من أعلى مدرسة ثانوية فنية بالعياط

رئيس الوزراء: 5 أسباب وراء ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام «اليونسكو»

«المركزي» يُعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34.45 مليار دولار بنهاية مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع طارئ للجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل