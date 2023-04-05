«الغردقة لسينما الشباب» يطلق مسابقة لتصميم بوستر دورته الأولي

أطلق مهرجان الغردقة لسينما الشباب مسابقة بين طلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والأكاديميات والمعاهد الفنية لتصميم بوستر دورته الأولي المقررانطلاقها من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل .



وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن إقتصار المسابقة علي طلبة الفنون الهدف منه إشراك الشباب في وضع رؤية خاصة بهم لمهرجان يعبر عن إبداعاتهم في شتي المجالات الفنية وألا تقتصر مشاركتهم علي التنظيم والتنافس بالأفلام علي الجوائز فقط ولكن تمتد لتشمل تصميم البوستر والدروع التكريمية والجوائز التي ستمنح للأعمال الفائزة في مسابقات المهرجان.



و أكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن شروط المشاركة في المسابقة تتضمن أن يكون المصمم من طلبة كليات الفنون وأن يعبر التصميم عن هوية المهرجان كأول مهرجان سينمائي خاص بالشباب وألا يكون سبق نشر أو إستخدام البوستر من قبل في أي مهرجان أو حدث فني أخر.



وأضاف أن المهرجان يتلقي الأعمال المشاركة علي رابط المهرجان التالي [email protected]علي أن يكون أخر موعد للمشاركة هو 30 يونيو المقبل ويمنح المهرجان جائزة مالية لصاحب التصميم الفائز ومن المقرر الكشف عنه قبل الانطلاق بعدة أسابيع .



مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أول مهرجان سينمائي نوعي يهتم بسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية، ومحافظة البحر الأحمر والعديد من الوزارات والجهات والشركات الخاصة مثل شركة إير كايرو الناقل الرئيسي لضيوفه،تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين .



تقام دورته الأولي خلال سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،الأكاديميات السينمائية المتخصصة، كما يمنح الجائزة الخضراء للفيلم الذي يدعم مفهوم الحفاظ علي البيئة.