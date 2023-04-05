توزيع جوائز مسابقة «نوال مصطفى لرائدات الأعمال» غدا

تقام غدا الخميس، فعاليات حفل «مسابقة نوال مصطفى لريادة الأعمال 2023» في نسختها الرابعة (منتجات للمرأة والطفل)، وذلك برعاية وزيرة التضامن الاجماعي د.نيفين القباج، وبحضور الفنانة إلهام شاهين وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني.

وتقدم للمسابقة منذ فتح باب التقدم العديد من 121 متسابقة من مختلف محافظات مصر، وتتميز مشروعاتهن بالتفرد والإبداع وتشمل (المنتجات الصديقة للبيئة -منتجات الحرف اليدوية - الغذاء الصديق للبيئة)، كما تقدم للمسابقة العديد من المشروعات العائلية والجماعية، ووصل للقائمة القصيرة عشر سيدات من محافظات (أسوان-الإسكندرية- الغربية-القاهرة-الأقصر).

وقالت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السجينات، إن فكرة المسابقة جاءت إليها، بعد جائحة كورونا «كوفيد -19» العالم، وتسببت في توقف الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعديد من السيدات، نتيجة الاجراءات الإحترازية وسياسة التباعد الاجتماعي.

وتضيف مصطفى الفائزة بجائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة العالمية، أن الدورات الثلاث الماضية من المسابقة كانت مشجعة جداً، بعد أن استطاعت سيدات من محافظات بعيدة مثل الأقصر وسوهاج وواحة سيوة، الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وليس هذا فقط بل أن العديد من الأفكار المتبكرة والجديدة مثل مشروعات البيئة أو المنتجات البيئية كان لها حظ وافر في حصد جوائز المرات الثلاث الماضية.

جدير بالذكر أن المسابقة تستهدف جميع السيدات والفتيات ممن تجاوزن 18 عاما، وحتى سن 99 عاما، في أي محافظة مصرية، على أن تكون المتقدمة صاحبة فكرة مبتكرة ومبدعة تلبي احتياجات السوق.

وتهدف المسابقة أن تكون منتجات المشروع موجهة للمرأة والطفل، وأن يكون المشروع قائم بالفعل لمدة لا تقل عن سنة، والمشروعات الجماعية «العائلية أو المجموعات» لها فرصة أفضل، وأن المشروعات ذات التنافسية مع التسعير الاقتصادي سيكون لها أيضاً فرصة أفضل، كما أن عنصر تشغيل وخلص فرص عمل لسيدات أخريات عامل كبير في التقييم.