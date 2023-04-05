«القاهرة الإخبارية»: مخطط قوات الاحتلال بعد اقتحام المسجد الأقصى (فيديو)

تحدث الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أبو شومر، عن مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام المسجد الأقصى.

وقال شومر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال بدأ الآن بزج المستوطنين على دفعات عديدة داخل الحرم، والتي بدأت من الساعة 7 ونصف صباحًا".

وأضاف: "الإسرائيليون يعلمون بدقة أن هذا التوقيت هو الملائم لإخراج حكومة نتنياهو من مأزقها الحالي، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو تعمل على استفزازهم ليس فقط غزة والمصلين في الحرم ومشاعر المسلمين في بقاع الأرض خاصة في شهر رمضان، وإنما هم يسعون لتنفيذ مخطط وهو أن تنجو الحكومة اليمنية المتطرفة من السقوط بأيدي اليساريين أو المعتدلين الإسرائيليين وذلك هو الجوهر الذي يسعي إليه نتنياهو منذ بدء التظاهرات الكبرى خلال الأسابيع الماضية".

واختتم أن "هذا هو الشعار الذي يرفعونه الإسرائيليون منذ بداية المتظاهرين، فهناك رغبة لدى نتنياهو في الخروج إلى معركة كبرى قد تُنجيه من السقوط وهذا ما يفعله الآن، بالإضافة إلى ذلك هناك ما يسمى بالداخل الإسرائيلي أن هناك تحريضًا حاليًا داخل الحكومة على اليساريين أو على المتظاهرين بالزج بالعدد الكبير من الحريديم المتزمد في ساحات إسرائيل لكي يواجهوا بعضهم بعضًا، وهذه الحرب الصامتة حتى اللحظة يمكن أن تنتج في المستقبل القريب أثرًا كبيرًا في المجتمع الإسرائيلي".