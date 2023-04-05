مكارثى: المدعى العام لمانهاتن يوجه اتهامات مسيسة إلى ترامب

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، على حسابه في "تويتر": “إن المدعي العام لمانهاتن ألفين براج يحاول التدخل في العملية الديمقراطية بتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب”.

وكتب “مكارثي”: "يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس ترامب، باعتراف الجميع مستخدما الأموال الفيدرالية، بينما يجادل في الوقت نفسه بأن ممثلي الشعب في الكونغرس يفتقرون إلى الولاية القضائية للتحقيق في هذه المهزلة، وأضاف مكارثي: "ليس كذلك. وسيحاسب الكونغرس تسليح براغ لعملية العدالة الفيدرالية".

ترامب: الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم" وبايدن "يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة"



في ذات السياق قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تعليقاته الأولى بعد اتهامه بـ 34 تهمة، إن" الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، لافتا إلى أن ما يحدث الآن تدخل غير مسبوق في الانتخابات.



وأضاف ترامب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

واعتبر إن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، لافتا إلى أنه حتى الأشخاص "الذين ليسوا معجبين به" قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.



ورأى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".



وأمس الثلاثاء، غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين.



جاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، الثلاثاء، أن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.



وقال محامي ترامب، إن جميع التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق تخلو من الحقائق، بينما قالت لائحة الاتهام ضده إنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى قول ممثلي الادعاء إن "ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية - بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".