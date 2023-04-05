سفارة اليمن تستعرض تراثها الفنى فى أولى الليالى العربية بالأوبرا (صور)

أطلقت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، الليالى العربية والإسلامية التى تنظمها على المسرح الصغير، حيث احتفلت سفارة اليمن بالقاهرة ممثلة فى فرقة المركز الثقافي التابع لها بشهر رمضان المعظم، مساء الثلاثاء، وقدمت نماذج من التراث المحلى والفلكلور الفنى الخاص بالدولة الشقيقة.

ضمت الفرقة 18 فنانًا وفنانة من الجالية المقيمين فى مصر وظهرت بملابس تراثية تقليدية معبرة عن الروح الإبداعية للمجتمع وعرضت رقصات شعبية متنوعة تنتمى لمناطق مختلفة، إلى جانب موسيقى وأعمال غنائية فردية وجماعية كان منها: عزف الطبول، الروح الملائكية، غزال البيد، الربيع، متيم في الهوى، كيفكم ياحبايب، ياتاج وصل، مسافرين، خطر غصن القنا، زمان والله، سبوح وغيرها.

الجدير بالذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم برنامج حافل خلال شهر رمضان يضم ألوانًا فنية متميزة، إلى جانب ليالى عربية وإسلامية تحتفل خلالها الدول بالشهر المبارك فى مصر.

المسرح الصغير بالأوبرا

المسرح الصغير بالأوبرا

المسرح الصغير بالأوبرا

المسرح الصغير بالأوبرا

المسرح الصغير بالأوبرا