محلل سياسى يفجر مفاجأة فى محاكمة ترامب: يحق له الترشح للرئاسة حال إدانته

كشف إيهاب عباس، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن اليوم كان نقطة فارقة في تاريخ أمريكا، لأنه شهد إجراء أول محاكمة لرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ومثول ترامب أمام القاضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب كان هادئًا خلال جلسة محاكمته ومثوله أمام القضاء، مؤكدا أنه يحق لترامب الترشح للرئاسة حتى حال إدانته.

ولفت إلى أن دونالد ترامب يواجه 34 تهمة، ولكن كان يمكن اختصارها في تهمتين أو ثلاثة.

وأكد أن ترامب يحاكم لقيامه بصرف أموال مخصصة لحملته الانتخابية في 2016 لممثلة أفلام إباحية، لافتا إلى أن هذه الأموال لو كانت لسقطت التهمة عن الرئيس السابق.

واستطرد أنه في حالة إدانة الرئيس الأمريكي السابقة بالتهمة الموجهة إليه، سيواجه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأشار إلى أنه إذا تمت إدانة ترامب بالتمرد سيكون ذلك مانعا لترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفا أنه تم تحديد 4 ديسمبر القادم لسماع الشهود في قضية ترامب .

وأردف: لا توجد حالة استدعاء قصوى لترامب أو أمر باعتقاله، بل أنه حقق مكاسب من التهم الموجهة إليه وظهر بصورة الشخص المطارد سياسيا.

واختتم إيهاب عباس، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن حملة ترامب تلقت تبرعات بقيمة 5 ملايين دولار في 10 أيام وفي آخر 24 ساعة تضاعفت التبرعات وبلغت 10 ملايين دولار.