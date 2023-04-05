الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعادل إيجابى بين أسوان وسموحة.. وآخر سلبى فى مباراة الداخلية وفاركو بالدورى

أسوان
أسوان

تعادل فريق أسوان مع ضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

افتتح الغاني بنجامين بواتينج التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 37 من هجمة مرتدة، بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من الحارس عمر صلاح، لينفرد بمرمى أسوان ويُسكن الكرة الشباك.

واستطاع محمد حمدي زكي تسجيل هدف التعادل لـ أسوان في الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بدون فائز واقتسام الفريقان للنقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سموحة لـ 28 نقطة في المركز العاشر، ورصيد أسوان لـ 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي نفس الجولة، سقط فريق الداخلية في فخ التعادل السلبي أمام فاركو.

التعادل رفع رصيد فاركو لـ 29 نقطة في المركز التاسع، ورصيد الداخلية لـ 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

أسوان سموحة الدورى المصرى الدوري بنجامين بواتينج محمد حمدى زكى

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