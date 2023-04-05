ترامب: أعود إلى مارالاجو وكلي ثقة بأننا سنفوز بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعود إلى منزله فى “مارالاجو” وهو على ثقة أكثر من أي وقت مضى بالفوز بالرئاسة الأمريكية المقبلة 2024.

وأضاف ترامب، أنه منذ بدء أخبار اتهامه ارتفعت التبرعات لحملته بأكثر من 10 ملايين دولار.

دخل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة وسط توقعات بأن يقر - ترامب - بأنه غير مذنب.

ويأتي مثول ترامب أمام الادعاء العام بعد اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقديم رشى لشراء سكوت امرأتين، قائلًا إنه غير مذنب في 34 اتهامًا أمام القاضي.

وكان قاضي مانهاتن وجه 34 اتهامًا للرئيس السابق، كما بدأ ترامب بإجراءات الكفالة المالية للإفراج عنه.