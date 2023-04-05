الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: أعود إلى مارالاجو وكلي ثقة بأننا سنفوز بالرئاسة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعود إلى منزله فى “مارالاجو” وهو على ثقة أكثر من أي وقت مضى بالفوز بالرئاسة الأمريكية المقبلة 2024. 

وأضاف ترامب، أنه منذ بدء أخبار اتهامه ارتفعت التبرعات لحملته بأكثر من 10 ملايين دولار.

دخل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة وسط توقعات بأن يقر - ترامب - بأنه غير مذنب.

ويأتي مثول ترامب أمام الادعاء العام بعد اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقديم رشى لشراء سكوت امرأتين، قائلًا إنه غير مذنب في 34 اتهامًا أمام القاضي.

وكان قاضي مانهاتن وجه 34 اتهامًا للرئيس السابق، كما بدأ ترامب بإجراءات الكفالة المالية للإفراج عنه.

ترامب الرئاسة الأمريكية انتخابات منزل حملة

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مسلسل حرب .. موعد عرض الحلقة الأول ومنصات عرضه في رمضان 2023

توابع الخسارة.. منع وطرد جهاز الزمالك من دخول النادى

عقوبات قاسية على 4 لاعبين من الزمالك بعد الخسارة من المصرى

طمعًا في الميراث.. مأساة أم «هشّم» الابن رأسها وطردها في الشارع بالغربية (صور)

مواعيد عرض عرض مسلسل « تحت الوصاية » والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

إبراهيم داود

ولدت بمصر

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

إسلام الشرنوبي

حبات اللؤلؤ

وائل لطفي

سقوط الدولار

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق

اتصال هاتفى بين نتنياهو ومحمد بن زايد: اتفاق على لقاء قريب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب