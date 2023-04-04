الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة ادعاء سيدة باعتداء شرطى على نجليها بالضرب في أحد مراكز الإصلاح

الامن
الامن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد مواقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو لسيدة تدعى خلاله اعتداء رجل شرطة بالضرب على نجليها داخل محبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل ومنعها من زيارتهما.

وبالفحص تبين قيام النزيلين المذكورين بالتعدى بالضرب على نزيل آخر بسبب الخلاف على وسائل المعيشة المتاحة بالغرفة وإحداث إصابة به، أعقبها قيام (أحد نجلى الشاكية) بإحداث إصابة بنفسه.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب مستشفى المركز، تبين إصابته بجرح سطحى بفروة الرأس وتم إيداعه بعنبر التأديب، كما تبين أن نجلى الشاكية من العناصر سيئة السير والسلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل وانتظام زياراتهما. 

وحال زيارة الشاكية لنجليها وعلمها بمنع الزيارة عن أحدهما كونه بعنبر التأديب، التمست زيارته للاطمئنان عليه وصُرح لها مأمور المركز بزيارة استثنائية لها.

ومما سبق تبين أن الشكوى محل الفحص عارية تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المزاعم.

إصلاح والتأهيل التواصل الاجتماعي توقيع الكشف الطبي مراكز الإصلاح والتأهيل مواقع التواصل الاجتماعي

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