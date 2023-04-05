الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

14 رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم الأربعاء 5-4-2023

السحور
السحور

تهتم ربات البيوت بعمل وصفات سريعة للسحور وتبتكر هذه الطرق بصفة يومية  حتى لا يشعر أفراد أسرتها بالملل من تناول السحور طوال شهر رمضان، وتعرض الدستور لقرائها وصفات سريعة للسحور اليوم الأربعاء 5-4-2023

 

وصفات سريعة للسحور من المطبخ اللبناني

يمكن لربات البيوت تجهيز فول بالطحينة على الطريقة اللبنانية للسحور، 

 

المكونات : علبة فول مدمس، عصير الليمون ، زيت الزيتون  ملح فلفل أسود ، الطحينية ،  الكمون .

طريقة التحضير

ضعي الفول في قدر من الماء على النار، واتركيه حتى يغلي، ثم ارفعي القدر، واهرسي الفول باستخدام شوكة.

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ضعي الفول في وعاء، وأضيفي عصير الليمون الحامض، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون.

أضيفي الطحينة، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

وزّعي الفول في طبق التقديم، واسكبي زيت الزيتون على الوجه وقدميه.

 

وصفات سريعة للسحور 14 رمضان 

مناقيش باللبنة والزيتون قد تكون وجبة خفيفة للسحور في رمضان ، وتأتي المكونات كالتالي: 

لبنة : 200 جم، طحين : كوب

ملح : ملعقة كبيرة، سكر : ربع ملعقة صغيرة

خميرة : رشّة، الماء : كوب

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة ، النعناع : 2 ملعقة كبيرة

زيتون أسود : ملعقة كبيرة، طماطم : 1 حبة (صغيرة الحجم / مقطعة شرائح)

طريقة التحضير

ضعي الطحين، والملح، والسكر، والخميرة، والماء، وزيت الزيتون في وعاء، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة القوام.

افردي العجينة بالنشابة جيداً وضعيها في صينية فرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وأدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 6 دقائق.

ادهني اللبنة على العجين بالتساوي، ثم وزعي الطماطم، والنعناع الطازج، والزيتون الأسود، وزيت الزيتون وقدميها.

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