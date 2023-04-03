الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أفكار لفطار رمضان 2023| شيش طاووق ورز ريزو

شيش طاووق
شيش طاووق

تبحث ربات البيون عن أفكار فطور رمضان لتتنوع سفرة رمضان أمام أسرتها الذين يصومون لما يقرب من 15 ساعة يوميًا، ويتجمعون بعد صلاة المغرب لتناول طعام الافطار سويًا، وتعرض الدستور لربات البيوت افكار فطور رمضان في اليوم الـ 12. 

أفكار فطور رمضان 

قدمت الشيف منى عامر  بعض الافكار لعمل الشيش طاووق التركي والتي من الممكن أن تكون طبق مميزة في فطور رمضان :

مقادير شيش طاووق تركي تكفي 6 أفراد : 

  • كيلو و نص مربعات افخاذ الدجاج
  • عصير بصلة مصفى
  • 5 فصوص ثوم مبشور ناعم
  • 6 ملاعق طعام زبادي
  • 4 ملاعق عصير الليمون

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ويتم إضافة بعض التوابل ومنها، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة معجون الطماطم، ملعقة كبيرة دبس الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون ، 1/2 ملعقة صغيرة نعناع مجفف، شطة بودرة حسب الذوق، ملح وفلفل .

يتم وضع الدجاج وعليه باقي الإضافات، ثم وضعه في سيقان الشيش طاووق وشوية، ومن الممكن تقديمه مع  خبز المشاوي و برغل مفلفل، بصل بالسماق، فلفل و طماطم.

أفكار فطور 12 رمضان 

وهناك فكرة أخرى تستطيع ربات ابليوت تنفيذها في فطور رمضان وهي الارز الريزو  حسب طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير : كوب ارز مصري او بسمتي

بصلة مقطعة صغير

ملح

فلفل اسود

ملعقة كبيرة عسل اسود

ملعقة كبيرة صويا صوص

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة كاري

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

زيت

ملعقة كبيرة سمنة

مكعب المرقة

ماء مغلي

لصوص الارز الريزو :

نصف كوب كاتشب

ملعقة كبيرة عسل اسود

ملعقة كبيرة تشيلي صوص

ملعقة كبيرة مستردة

طريقة عمل الأرز الريزو داخل حلة على النار اقوم بوضع الزيت والسمنة يسخنم جيدا اقوم باضافة الكاري والكركم والبصل والثوم والفلفل ومكعب المرق والبابريكا واقلب التوابل كلها حتي تظهر لها رائحة ، ثم اضافة الارز مسول ومتصفي جيدا وقومي بالتقليب حتي يصبح الارز مغلف بكل المادة الدهنية ويكون اصبح ساخن قومي باضافة البصلة مع التقليب جيدا .

في هذه الخطوة يتم إضافة العسل واصويا صوص وتقليبهم واضافة الماء والملح واتركيهم يتشربم وقومي بتهدة النار تماما وتركة يكمل سواه علي نار هادئة .

ولعمل الصوص اخلطي الكاتشب والسويت تشيلي صوص والعسل الاسود والمستردة وقديمهم بجانب الارز .

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