«ياميش رمضان».. احتياجات مطبخك لعصير فطار شهر الصيام

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، ومعه تزداد حيرة الكثير من ربات البيوت بسبب مشروبات وعصائر موائد إفطار الشهر الكريم، من أجل كسر صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

في السطور التالية نرصد أهم احتياجاتك من مشروبات شهر رمضان لا تنسيها خلال شراء «ياميش رمضان» لتوفير النفقات والوقت والمجهود.

العرقسوس:

يعتبر مشروب العرقسوس من العصائر الهامة، والتي لا تخلو مائدة إفطار الشهر الكريم منه، فبعيدًا عن اختلاف الأذواق نحوه، فعرق السوس نبات موطنه منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب آسيا، تم استخدامه طبيًا منذ آلاف السنين.

أظهرت الكثير من الدراسات، أن جذر عرق السوس يمنع ويعالج القرحة، يقوم بذلك عن طريق زيادة إنتاج المخاط في المعدة، مما يؤدي إلى تلطيف بطانة المعدة، الأمر الذي يجعله من المشروبات المناسبة بعد صيام أكثر من 14 ساعة في رمضان.

التمر باللبن:

غالبًا ما ترتبط التمر بالحلوى، فحلاوتها الطبيعية ونكهتها الغنية، حيث يمكن أن يقدم بعض الفوائد الصحية الرائعة، حيث توفر ثلاثة تمور حوالي 200 سعرة حرارية ، و 54 جرامًا من الكربوهيدرات مع حوالي خمسة جرامات من الألياف، وجرام من البروتين.

كما لا تحتوي على دهون، حيث يوفر التمر فيتامينات "ب" وفيتامين "ك" والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز.

عصير قمر الدين:

يفضل الكثير من الناس شرب عصير قمر الدين في شهر رمضان المبارك؛ لأنهم يعرفون فوائده المتعددة، وبالنسبة لمن لا يعرف هذا المشروب فهو عصير المشمش المحلي والمجفف.

يمد قمر الدين الجسم بفيتامين "ج" وفيتامين "ب"، كما يقلل قمر الدين من الشعور بالعطش والجفاف إذا كان خفيفًا وغير مركز، كما يعالج قمر الدين الإسهال وسوء الهضم ، وينظم عمل الأمعاء، وينصح بشربه قبل الأكل.

السوبيا:

مشروب السوبيا هو أحد المكونات الأساسية على مائدة رمضان، فهو يعزز مستويات الطاقة على الفور، مما يجعلها مثالية لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان، على الرغم من انتشار السوبيا خلال شهر رمضان، إلا أنه يتوفر على مدار العام ويعشقه الأطفال والكبار على حدٍ سواء.

السوبيا يحتوي على كميات عالية من الألياف غير القابلة للذوبان التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يضمن حركة سلسة للطعام عبر القناة الهضمية، مما يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي في حالة مثالية.