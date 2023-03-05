الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«ياميش رمضان».. احتياجات مطبخك لعصير فطار شهر الصيام

ياميش رمضان
ياميش رمضان

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، ومعه تزداد حيرة الكثير من ربات البيوت بسبب مشروبات وعصائر موائد إفطار الشهر الكريم، من أجل كسر صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

في السطور التالية نرصد أهم احتياجاتك من مشروبات شهر رمضان لا تنسيها خلال شراء «ياميش رمضان» لتوفير النفقات والوقت والمجهود.

العرقسوس:

يعتبر مشروب العرقسوس من العصائر الهامة، والتي لا تخلو مائدة إفطار الشهر الكريم منه، فبعيدًا عن اختلاف الأذواق نحوه، فعرق السوس نبات موطنه منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب آسيا، تم استخدامه طبيًا منذ آلاف السنين.

أظهرت الكثير من الدراسات، أن جذر عرق السوس يمنع ويعالج القرحة، يقوم بذلك عن طريق زيادة إنتاج المخاط في المعدة، مما يؤدي إلى تلطيف بطانة المعدة، الأمر الذي يجعله من المشروبات المناسبة بعد صيام أكثر من 14 ساعة في رمضان.

txt

أسعار ياميش رمضان داخل مهرجان القاهرة للتمور بحديقة الأورمان

التمر باللبن:

غالبًا ما ترتبط التمر بالحلوى، فحلاوتها الطبيعية ونكهتها الغنية، حيث يمكن أن يقدم بعض الفوائد الصحية الرائعة، حيث توفر ثلاثة تمور حوالي 200 سعرة حرارية ، و 54 جرامًا من الكربوهيدرات مع حوالي خمسة جرامات من الألياف، وجرام من البروتين.

كما لا تحتوي على دهون، حيث يوفر التمر فيتامينات "ب" وفيتامين "ك" والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز.

عصير قمر الدين:

يفضل الكثير من الناس شرب عصير قمر الدين في شهر رمضان المبارك؛ لأنهم يعرفون فوائده المتعددة، وبالنسبة لمن لا يعرف هذا المشروب فهو عصير المشمش المحلي والمجفف.

يمد قمر الدين الجسم بفيتامين "ج" وفيتامين "ب"، كما يقلل قمر الدين من الشعور بالعطش والجفاف إذا كان خفيفًا وغير مركز، كما يعالج قمر الدين الإسهال وسوء الهضم ، وينظم عمل الأمعاء، وينصح بشربه قبل الأكل.

txt

منها القرفة والحلبة.. مشروبات تساعد في تدفئة الجسم أثناء الطقس البارد

السوبيا:

مشروب السوبيا هو أحد المكونات الأساسية على مائدة رمضان، فهو يعزز مستويات الطاقة على الفور، مما يجعلها مثالية لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان، على الرغم من انتشار السوبيا خلال شهر رمضان، إلا أنه يتوفر على مدار العام ويعشقه الأطفال والكبار على حدٍ سواء.

السوبيا يحتوي على كميات عالية من الألياف غير القابلة للذوبان التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يضمن حركة سلسة للطعام عبر القناة الهضمية، مما يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي في حالة مثالية.

شهر رمضان عصائر موائد إفطار العرقسوس التمر باللبن عصير قمر الدين السوبيا ياميش رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ياسمين الخطيب بإطلالة جديدة بفستان أبيض

فى شهر المرأة.. كيفية الوقاية من مرض سرطان الثدى «بعبع النساء»

بعد 50 عامًا على فراقه.. شريفة فاضل ترحل إلى جوار «البطل»

«نهاية العالم كما نألفه» على طاولة قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية