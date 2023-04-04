وثقت «الكتيبة 101» بطولتها.. من هي السيناوية الشهيدة مها سليمان؟

توالت ردود الأفعال الإيجابية على شخصية السيدة السيناوية التي جسدت دورها الفنانة وفاء عامر ضمن أحداث مسلسل “الكتيبة 101”، والتي اغتالتها أيادي الغدر خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

وبرعت الفنانة وفاء عامر في تجسيد شخصية السيدة السيناوية مها إبراهيم سليمان، حيث ظهرت خلال مشهد نهاية الحلقة الماضية، وقد اختطفتها العناصر التكفيرية ونفذت فيها حكم الإعدام، لتخويف أهالي سيناء من التعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشهيدة مها إبراهيم سليمان..

اسمها بالكامل مها إبراهيم سليمان سلام أبو قريع

استشهدت مها سليمان على يد عناصر من تنظيم بيت المقدس الإرهابي.

اختطفها تنظيم “بيت المقدس” الإرهابي، من منزلها بقرية “طويل الأمير” برفح، وفي عام 2015 ألقى بجثمانها أمام منزلها.

اشتهرت مها سليمان بدعمها الشديد للجيش وأسقطت عددا من الخلايا الإرهابية.

للشهيدة مها أبو قريع 5 أبناء، وتم اختطاف نجلها الأكبر وتعذيبه من تنظيم بيت المقدس، وبعدها ألقوا به في مقابر برفح.

جدير بالذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الذي يعرض في رمضان هذا العام يعد من فئة الأعمال الوطنية التي تبرز بطولات الجيش وتضحياته في مواجهة الإرهابيين، حيث عانت مصر على مدار سنوات من الإرهاب وواجهته واستطاعت أن تنتصر عليه.

وحظت قصة المسلسل بإشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدرت الشهيدة مها سليمان محركات البحث على مدار الساعات الماضية لمعرفة قصتها وأبرز المعلومات عنها، وذلك بعد أن ناقش المسلسل في جزء منه دور أهالي سيناء في التصدي للإرهاب.

