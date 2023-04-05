التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في تفحم توك توك بكرداسة

صرحت جهات التحقيق بشمال الجيزة بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في تفحم “توك توك” إثر اصطدامه بسيارة ملاكي على الطريق الابيض بكرداسة.

واستعلمت النيابة عن حالة مصابين اثنين اخرين اصيبا في ذات الحادث لسماع اقوالهما.

ولقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في تصادم سيارة ملاكي بمركبة توك توك واشتعال الأخيرة بالطريق الأبيض.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق مركز كرداسة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أمام برك الخيام اتجاه أكتوبر واشتعال التوك توك.

أسفر الحادث عن حالتي وفاة ومصابين اثنين نقلا إلى مستشفى إمبابة العام وإيداع جثة بذات المستشفى والثانية بالشيخ زايد المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.