الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعاليات اليوم الثانى للدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة بحلوان

 استكمل معهد إعداد القادة بحلوان فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، التي نظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلقاء مفتوح مع الطلاب عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، بحضور فضيلة الدكتور هيثم رمضان الأزهري مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة وإعداد المدربين.

 

وتعقد هذه الدورة الرمضانية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكلاء المعهد، تحت شعار "رمضان يجمعنا".

 

من جانبه أفاد الدكتور كريم همام، أن المعهد يهدف إلى إعداد جيل من الكوادر الشبابية، يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة وتعزيز الوعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية وتثقيفهم وتأهيلهم بمختلف القضايا، والتواصل المباشر معهم وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخلق جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية والاندماج مع الغير مؤمن بمفاهيم التحاور والتواصل بعيد التعصب والتشدد والتطرف، مؤكدا أن ممارسة الأنشطة الرياضية تسهم في إعداد جيلًا من الشبابواعيًا مستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه.

 

وخلال اللقاء المفتوح مع الطلاب ناقش الدكتور هيثم رمضان الأزهري، ضرورة تعزيز روح التعاون ووجود الأخلاق الحميدة بين الكوادر الشبابية الرياضية، فإن كان التنافس في طاعة الله وفي سبيل الوصول لأعلى الدرجات كان تنافساً محموداً.

 

وانتقل "الأزهرى" على ضرورة الوسطية في كل الأمور مستشهدا بقول الله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمه وسطا"، كما أكد على قيمة التسامح، ويجب إعلاء الروح الرياضية والأخلاقية بين الطلاب.

 

وتحدث مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، عن أن التعاون سر النجاح فنجد أن سر نجاح الأسرة هو ان تكون متعاونة، موضحًا أن الاعتدال والحل الوَسَط فضيلة بين طرفين، مستشهدا بقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا".

 

وأوضح أن الوسطية هي الفضيلة والمتمثلة في الكرم والقوة في الحق والاجتهاد والتوكل وكذلك العدل والحكمة، مبينا أن ما دون ذلك "البخل - الإسراف - العنف - الضعف - الإرهاق- الكسل - التشدد - التواكل - الظلم - الاستسلام -المنفعة - الهوى" يُعد تطرف ورذيلة.

 

وأختتم اللقاء بتوضيح أسباب التشدد عند البعض وكذلك اكد على ضرورة مواجهة الأفكار الغير سوية التي تهدد المجتمع. وفى ذات السياق استكملت مجالات التسابق في كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة .

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