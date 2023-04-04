خالد الجندي يكشف عن أحكام معطلة بالقرآن ويوجه رسالة لمن يحرمون السياحة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الدعاة مازالوا يعيشون في مرحلة قبل الدولة، ويفتون بجواز بيع الآثار، ويحرمون السياحة ويبيحون الهجرة غير الشرعية، ويبيحون التهرب من الضرائب والتهرب من التجنيد، ويرون أنه لا توجد أوطان.

خالد الجندي: الأحكام الفقهية للأئمة الأربعة كانت قبل نشأة الدولة

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الأحكام الفقهية للأئمة الأربعة مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو حنيفة، كانت قبل نشأة الدولة.

وأردف: "كانوا يعيشون مجتمعًا مفتوحًا ليس فيه جوازات سفر، ولا بطالقة ولا شههادة ميلاد، ولا شهادة تخرج، ولا جامعات، ولا هجرة غير شرعية، كانت الهجرة كلها شرعية".

وأشار الجندي، إلى أن من الأمور التي تغيرت في فقه ما قبل الدولة وموجودة في القرآن، هو "ما ملكت أيمانكم"، موضحًا أن ظاهرة الرق كانت موجودة وكانت شائعة في كل الأديان والمجتمعات، ولم يمنع إلا بناءً على اتفاقية الدول، وإلغاء الأمم المتحدة التمييز العرقي والديني وخلافه وإنهاء الرق تمامًا، وكانت أمريكا أول من سنت قوانين لمنعها.

واستطرد: "الرق موجود كنص في القرآن، لكن لا تظل أحكام النص موجودة إلى يوم القيامة، هذا حكم معطل، مثل تعطيل حكم قطع يد السارق لما حصل مجاعة وانتشرت السرقة، كما أ، عمر بن الخطاب عطل مصرف من مصارف الزكاة، وهو المؤلفة قلوبهم، لأنه وجد الإسلام استقر، والدين ليس في حاجة لتأليف قلوب أحد".

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