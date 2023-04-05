«الغرف التجارية»: تخفيضات سلع معارض أهلا رمضان تصل لـ30%

نجحت الحكومة في السيطرة على السوق المصري خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال المبادرات والمعارض التي قدمتها بالتعاون مع الغرف التجارية، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مقارنة بالسوق، تخفيفًا على كاهل المواطن المصري.

وقال أسامة الرفاعي، عضو الغرف التجارية، إن القيادة السياسية، متمثلة في الرئاسة ومجلس الوزراء، وجهت بالتبكير في إقامة معارض أهلًا رمضان، حيث أقامت كل محافظة من محافظات الجمهورية بإقامة ما لا يقل عن ١٥ شادرًا مغطيًا كافة النجوع والقرى وكذلك الميادين والشوارع الرئيسية، حيث بلغت الشوادر التي أقامتها الغرف التجارية أكثر من ٤٠٠ شادر هذا العام.

من جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو الغرف التجارية، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في تخفيف الأعباء على المواطنين ومواجهة التضخم، وبدأت بالمبادرات والمعارض وفي مقدمتها معارض أهلًا رمضان، ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك من خلال على الانتشار الواسع لمعارض السلع والمنافذ، وانتشار معارض أهلًا رمضان، ومبادرة كلنا واحد، ومنافذ أمان.

وتقدم معارض أهلًا رمضان هذا العام كافة السلع الأساسية والرمضانية للمواطنين، وأيضًا تتوافر محلات الجزارة سواء لحوم بلدية أو سودانية، وأيضًا وفرت وزاره التموين وجهاز الخدمة العامة الدواجن والأسماك، وتتراوح التخفيضات والعروض داخل المعارض ما بين٢٠ و٣٠ ٪.