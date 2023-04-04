الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13.. الخروج من دهشور

1000 حمدالله على
1000 حمدالله على السلامة

عرض قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم على قناة “سي بي سي” ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 قرار “سميحة” التي تقدم دورها يسرا الخروج من دهشور والبحث عن انشراح التي ستقودهم إلى طنط سوسو.

يتم تصليح كاوتشات سيارة “علي” الذي يقدم دوره عنبة ويتم الخروج من القرية باتجاه القاهرة، وخلال الخروج يصاب “سامح”  بطوبة في رأسه فيفقد وعيه وتصاب الأسرة بحالة من الهلع ويتم إجراء مكالمة فيديو مع مصطفى الذي يقدم دوره الفنان بيومي فؤاد وإخباره بما حدث.

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أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم منهم يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وبمشاركة كلا من بيومي فؤاد ومحمد محمود وعلاء مرسي وعدد كبير من النجوم ومن إخراج عمرو صلاح والمسلسل من إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميا عبر قناة CBC في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا كعرض أول والعرض الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة مساء مع عرض المسلسل على منصة واتش إت ايضا.

ويعرض المسلسل الجديد خلال فترة الإفطار في تمام الساعة السادسة والربع على قناة CBC DRAMA بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدادات على مدار اليوم كما ترفع منصات القناة العارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات على مدار اليوم والتي تشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

 

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