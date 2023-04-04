الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: العلاقات «المصرية ـ السعودية» رمانة ميزان الشرق الأوسط

النائب جمال عبيد
النائب جمال عبيد

أكد النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية تعد استكمال لسياسة الرئيس السيسي في التواصل المستمر وبناء علاقات قوية مع الأشقاء العرب وخاصة المملكة العربية ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة مهمة للجانبين بالإضافة لأهميتها لدول منطقة الشرق الأوسط فالعلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة ميزان العلاقات العربية.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن أهمية هذه الزيارة تكمن في عدة نقاط أولها الرد على كل الادعاءات الكاذبة ومحاولات التصيد لإفساد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين فالعلاقات بينهما راسخة وتاريخية ولا يمكن لأى شخص تعكير صفو هذه العلاقات، كما ترجع أهمية هذه الزيارة للتواصل العربي فيما يخص العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشتركة على شتى الجوانب بالإضافة لبحث القضايا العربية والعمل على تسوية الأزمات التي تواجه المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد غادر جدة أمس الاثنين، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد زيارة سريعة للرئيس السيسي لمدينة جدة   بعد محادثات بين الجانبين تطرقت للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية.

كما أكد الزعيمان على  حرصهم المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

الادعاءات الكاذبة الأمير محمد بن سلمان التعاون المشتركة الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية السعودية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية النائب جمال عبيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

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