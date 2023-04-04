طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تدشن مبادرة «طلاب الخير في شهر الخير»

دشن طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج مبادرة "طلاب الخير في شهر الخير" وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاقه للمبادرة الرئاسية "كتف في كتف" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية بالمحافظة، وذلك من خلال إهدائهم عدد ٣٠٠٠ كرتونة مواد غذائية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة جهود الطلاب وحرصهم علي تقديم الخير والعطاء في شهر رمضان الكريم، وادخال السعادة والبهجة علي قلوب الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، وايضاً مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر أن تلك المبادره تعد أكبر حدث خيري بجامعة سوهاج لمشاركة الأسر الاكثر احتياجاً فرحتهم بشهر رمضان المعظم، حيث شارك في إعداد وتنفيذ تلك المبادرة عدد كبير من طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة المختلفة، كما حرص الطلاب علي إختيار السلع الغذائية المناسبة وسرعة إعداد وتجهيز كرتونة الخير قبل بدء عمليات التوزيع.

وأوضح النعماني انه تم إعداد كرتونة الخير بجهود ذاتية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونخبة من القيادات السياسية والمجتمعية بالمحافظة، حيث تم إعداد ٣٠٠٠ كرتونة، وسيقوم الطلاب بتوزيعها علي عدد من الأسر الأكثر احتياجاً بمراكز وقري المحافظة، حيث شملت كرتونة رمضان جميع السلع الأساسية والضرورية في شهر رمضان الكريم.

وحضر فعاليات تدشين المبادرة كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات السياسية، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس مقررين طلاب من أجل مصر بالكليات المختلفة.

جانب من فعاليات تدشين مبادرة «طلاب الخير في شهر الخير»

IMG-20230404-WA0039

IMG-20230404-WA0038

IMG-20230404-WA0037

IMG-20230404-WA0036

IMG-20230404-WA0033

IMG-20230404-WA0034