محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة 22 من لحوم «إطعام الطعام»

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.

وأشار «المحافظ» الى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 54 طن، لتوزيعهم على الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد «مختار» على أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية لمستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن «المحافظ» جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولي بالرعاية على مستوى الجمهورية.

كما أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إطلاق قوافل طبية علاجية مجانية للأماكن الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتوفير الرعاية الصحية اللازم للمواطنين وتقديم العناية المطلوبة وتحقيق حياة كريمة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف «مكين» أن المبادرة الرئاسية خلال شهر مارس نظمت 5 قوافل علاجية مجانية بنطاق المحافظة، استهدفت قرية الخليج مركز المنصورة، وقرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد، وقرية 15 بحر التبن مركز بلقاس، وقرية 37 الدرافيل مركز بلقاس، وقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر.

وأوضح وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية انه جرى توقيع الكشف على ما يقرب من 10 الاف شخص خلال 5 قوافل طبية تم أطلقها حتى خلال شهر مارس.

وأكد وكيل الصحة انه تم عمل التحاليل اللازمة لـ 1677 شخصا، وعمل اشاعات عادية لما يقرب من 550 شخصا، وتم تحويل عدد 400 مريض للمستشفيات المتخصصة، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة 166 مريض.

جانب من التسليم

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