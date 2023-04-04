«تعليم بنى سويف» تكرم التلميذ الفائز بذهبية الصعيد للكاراتيه لذوى الهمم

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، التلميذ جاسر أيمن جبر بالصف الثالث الابتدائي، بعد فوزه ببطولة الصعيد الأولى لذوي الاحتياجات " قادرون باختلاف" تحت 10 سنوات ، وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه ، في البطولة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

وذلك في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير أوجه الرعاية لذوي الهمم والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم ودمجهم في المجتمع ، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتهنئة خاصة لأسرة التلميذ وإدارة المدرسة على هذا التميز والإنجاز، مؤكداً على أهمية تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمثل هذه النماذج المشرفة والعمل على توظيف طاقاتهم ودمجهم في المجتمع، معرباً عن ثقته وأمله باستمرار التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين المحلى والعالمي.

وأشاد المحافظ بما يحققه أبناء بني سويف الموهوبون والمتفوقون، لاسيما أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة منهم، مشيراً إلى أن هذه الفترة، تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب والنشء المتفوق في كافة المجالات، وأنه دائم التوجيه بتوفير كافة الدعم لهم، والعمل على اكتشاف مزيد من المميزين من شباب مصر الواعد في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي،الذي يعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 98 ألف و999 رأساً( 87ألف و636من الأبقار+ 10 آلاف و483من الجاموس +880 من الأغنام و الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة" 4 مارس الماضي وحتى 2 أبريل الجاري".