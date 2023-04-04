مهمة سرية لـ«ميدو» في الزمالك (خاص)

رُغْم إعلان إدارة نادي الزمالك، تكليف لجنة فنية باختيار المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة لكن الأمور مختلفة على أرض الواقع.

وعلمت «الدستور» أن شخصاً واحداً فقط هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلّق باختيار المدرب الجديد مع إدارة الزمالك، بل وحضر أكثر من جلسة «زووم» مع بعض المدربين في الفترة الماضية، وهو أحمد حسام ميدو.

ويلعب ميدو دوراً مهماً في الوقت الحالي لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، حيث يتواجد بشكل مستمر في كل الاجتماعات الخاصة بالمدرب الجديد مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك.

وفي الوقت نفسه، لا يتواجد بقية أعضاء اللجنة سواء إسماعيل يوسف أو طارق يحيى أو خالد الغندور في الملف الخاص بالمدرب الجديد.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة، موضحا أن هناك لجنة من رموز النادي مع أمير مرتضى المشرف على الكرة وتم حسم ملف المدير الفني.

وقال رئيس الزمالك: «تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل، وهناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه اثنين من المدربين المساعدين ومدير كرة ومدرب حراس مرمى».

وأضاف مرتضى منصور: «لن أفصح عن اسم المدير الفني حالياً من أجل الحفاظ على سرية المفاوضات، وسيتم توقيع العقود في الوقت الحالي».

ويعود الزمالك لاستئناف بطولة الدوري الممتاز بمواجهة ضد المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 4 أبريل، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 20 مباراة،

بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز التاسع بجدول الترتيب من 21 مباراة.