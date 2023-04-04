الأمن يفحص واقعة تشويه «وجه فاطمة» على يد شاب

تفحص أجهزة الأمن منشوراً متداولاً يفيد بتشويه وجه وجسد فتاة على يد شاب لرفض والدها ارتباطه بها؛ وجار كشف ملابساته.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى منشوراً مدعوماً بالصور والفيديوهات لفتاة تدعى «فاطمة» شرحت فيها تفاصيل تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض (مطواة) على يد شاب كانت على علاقة عاطفية به.

وقالت الفتاة في منشورها: «أنا إمبارح أصعب يوم مر عليا كنت مرتبطة بواحد وانفصلنا من شهر وكان بيحاول يرجعني واتكلم مع والدي في التليفون أنه يكون في حاجة رسمي وبابايا رفضو علشان شايفه مش مناسب ليا وأنه أنا لسه صغيرة، وبعدها كلمني في التليفون وشتمني أنا وأهلي بأوسخ الألفاظ وقفلنا».

وأضافت: «نزلت اتسحر مع أصحابي وكنت مروحة أنا وصاحبتي وزنق علينا بالعربية ونزل فتح الباب راح مطلع مطواة من جيبه وغرزها في دماغي وماسكتش وقام غرزها في رجلي وأغمى عليا وودوني على المستشفى وخيطت 24 غرزة وعملت محضر وهو هربان لحد دلوقتي، أنا مش عاوزة غير حقي وخلو بالكم يا جماعة من نفسكوا».