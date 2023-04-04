«شركات السياحة»: العقود الاسترشادية للحج ضمان لسلامة وأمان الحجاج

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن العقود الاسترشادية التي أصدرتها غرفة الشركات تعتبر عقود اتفاق رسمية بين شركة السياحة والمواطن الذي يرغب في آداء فريضة الحج، كذلك تعتبر ضمان مادي ملموس لحقوق الحجاج وضمان سلامة رحلات حج للموسم المقبل.

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إقرار الطرفان بالعقد المبرم بينهما بعد الاطلاع على القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات حج موسم 1444 هـ يضمن التزامهما سواء الحاج أو شركة السياحة، ثم يتم تسجيل العقد رسميا على الموقع الإلكتروني لبوابة الحج والعمرة حتى يتيح ذلك الوزارة متابعة تنفيذ برنامج الرحلة وكذلك الاطلاع علي ان قام الحاج بتقديم اي شكوي ضد الشركة المنفذة.

نص جديد

يشار إلى أن الدستور رصدت أهم البنود الخاصة بالعقود الاسترشادية والتي قامت غرفة شركات السياحة بتسليم صورة من العقد الموحد إلى كافة شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج السياحي هذا العام لبدء العمل به استعدادا للموسم الجديد، وبعد توقيع هذا العقد بين الحاج والشركة يتم رفعه على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار للرقابة على تنفيذه وضمان الالتزام بكافة بنوده.

وتتضمن البنود

كان الطرف الأول إحدى الشركات السياحية المصرح لها من وزارة السياحة والآثار بتنظيم رحلات حج موسم 1444 هـ، ولما كان الطرف الثاني (الحاج) يرغب في تنفيذ رحلة حج لموسم 1444 ه/ 2023، فقد أقر الطرفان بإطلاعهما على القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات حج موسم 1444 ه والتزامهما بما ورد بها من بنود وأحكام ومنها إجراء القرعة الإلكترونية على راغبي الحج والتي تجرى من خلال وزارة السياحة والآثار، وعليه فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد واتفقا على البنود التالية:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من العقد ومكملا له ومفسرا لأحكامه.

أولا:- التزامات شركة السياحة

1- تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع العميل بكافة مشتملاته (فنادق الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتحسين بمكة المكرمة (إن وجد) وأي خدمات إضافية أخرى، ووسيلة السفر والانتقالات ومستوى المشاعر ومدة البرنامج ذلك كله طبقا للبرنامج والسعر.

2- تلتزم الشركة بتسليم العميل أصل إيصالات السداد وكافة المتعلقات الخاصة بالحج (صورة البرنامج، الأساور، كروت التعريف التي تتضمن اسم الحاج ورقم الجواز وأماكن الإقامة بمكة والمدينة، رقم جوال المشرف، اسم المشرف)

3- في حاله أي تعديل قد يطرأ على سعر البرنامج سواء كان من الجانب السعودي أو أي تعديل فى سعر الصرف بالزيادة أو النقصان فان ذلك يضاف أو يخصم من القيمة الإجمالية للبرنامج، بعد إقرارها من وزارة السياحة والآثار.

4- في حالة تنازل العميل عقب الفوز بالقرعة يسترد فقط 50 % من قيمه المبلغ جدية الحجز شريطة عدم حجز السكن، وفي حاله التنازل بعد قيام الشركة بحجز وإجراء نموذج المعاينة النهائية لكل من سكن مكة المكرمة والمدينة المنورة والتحسين والطوافة والانتقالات على المسار السعودي تحصل قيمه البرنامج بالكامل وبالنسبة لتذكرة الطيران تطبق شروط الإلغاء وفقا لسياسة شركة الطيران.

5- الشركة غير مسؤولة عن صحة المستندات المقدمة من العميل وتقع المسئولية القانونية والجنائية الكاملة على العميل مقدم المستندات.

6- في حالة رغبة الشركة تقديم خدمات إضافية على البرنامج المقدم للوزارة بناء على طلب العميل أن تتقدم بطلب إلى إدارة السياحة الدينية بالوزارة للموافقة.