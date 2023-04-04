ظهور أحمد سعيد عبد الغنى منفردا على بوستر جديد لمسلسل «حرب»

طرحت شركة سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائي منفرد لمسلسل «حرب»، وظهر عليه الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

ومن المقرر عرض مسلسل حرب الذي يخوض بطولته النجمين أحمد السقا، ومحمد فراج، وذلك يوم 21 رمضان المقبل عقب انتهاء عرض مسلسل «الكتيبة 101»، والمذاع حاليًا عبر شبكة قنوات ON الفضائية بشكل حصري.

وطرحت أمس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل حرب وحقق ردود أفعال قوية من قبل الجمهور عقب طرحه لما تضمنه من أحداث أكشن وإثارة، وحقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه.

واحتوى الإعلان الدعائي لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج على العديد من المشاهد الأكشن والهجمات الإرهابية ومكافحة الأمن الوطني والتصدي لتلك الهجمات.

وظهرت خلال برومو المسلسل ملامح شخصية النجم أحمد السقا، إذ يؤدي دور قائد لتنظيم إرهابي في سيناء، ويطارده الفنان محمد فراج الذي يؤدي دور ضابط شرطة، وسط أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق.

يظهر أحمد السقا في دور "ظافر" أحد قادة الجماعات الإرهابية، فيما يظهر محمد فراج بدور ضابط أمن وطني ويلاحق أحمد السقا ويسعى للوقوع بيه والقبض عليه.

يشارك في بطولة المسلسل أحمد السقا، محمد فراج، محمود البزازي بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

مواعيد عرض مسلسل حرب

يعرض مسلسل حرب يوم 21 رمضان عبر قناة ON، في تمام الساعة 8:45 مساء، ويعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والمرة الثانية في تمام 10 صباحًا.

وكان تم بدء تصوير مسلسل حرب بوحدة ثانية تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل وعرضه في موسم دراما رمضان.