الغيطى يتفقد مشاريع القاهرة الجديدة

حرص المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستمرار بجولاته التفقدية لمتابعة المشاريع المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة في حضور نواب رئيس الجهاز بالتجمعات الثالثة والمهندسين التنفيذيين.



أستهل الغيطي جولاته التفقدية بصحبة المهندس حسام محمد قمر نائب رئيس الجهاز للامتداد والمهندس حسين الاحمدى نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث بعض مناطق التجمع الثالث والأعمال الجارية بمنطقة الامتداد منها محور 24 محور 28، دار مصر 2، دار مصر 70 عمارة، الإسكان الاجتماعي بالتجمع الثالث، منطقة امتداد غرب الجولف.



خطة تطوير مشاريع الطرق بالتجمع الثالث

وتابع رئيس الجهاز الأعمال الجاري تنفيذ مشاريع الطرق لها والتي تشمل تطوير رفع كفاءة طريق الامتداد التسعين الشمالي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي- وتطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطي).

كما تابع أعمال الطرق بالتجمع الثالث حيث يتم تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين اربيلا والدبلوماسيين، وتابع المرور على الشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية حيث يتم الآن توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل إشكالية الازدحام المروري المستمر بالمنطقة.

وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال وإنهاء المرافق المتعارضة مع تطوير الطريق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.



خطة تطوير مشاريع الاسكان بالتجمع الثالث

واستكمل جولاته رئيس جهاز القاهرة الجديدة بجولته التفقدية بالتجمع الثالث بتطوير مشروع الإسكان والتي تتضمن مشروع دار ا مصر الأندلس 2، دار مصر 70 عمارة، امتداد غرب الجولف.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل كمبوند دار مصر 2 وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومرامات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات " مرافق-كهرباء – غاز …… الخ "، كما شدد على ضرورة متابعة أى مخالفات بالكمبوند للحفاظ على هوية الكمبوندات وجمالها والعمل على إنجاز أعمال رفع كفاءة اللاند اسكيب بكمبوند دار مصر 70 عمارة.



ثم استكمل المرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال اللاند سكيب وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.

جولة المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

جولة المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة