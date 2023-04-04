انطلاق أولى احتفالات الليالي الرمضانية بمكتبة دمنهور

انطلقت بمكتبة مصر العامة بدمنهور، أولي حفلات ليالي رمضان الفنية والثقافية، مساء اليوم، بالمسرح الروماني بالمكتبة بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، تحت رعاية نائب محافظ البحيرة الدكتوة نهال بلبع.

افتتحت الاحتفالية، فرقة مكتبة مصر العامة بدمنهور للتراث الشعبي، تحت إشراف الفنانة ليلي عشبة، وإدارة كلًا من محمد مسعد ، وتامر بلال، حيث تعتبر المشاركة الاولي للفرقة، بالاحتفالية السنوية التي تقام علي ارض المكتبة.

تضمن العرض فقرات استعراضية تحت عنواين: “عرايس المولد ، المجوز ، الالعاب الشعبية ، المولوي ، النوبة الصعيدي ، الحجالة”، وذلك بحضور جماهيري من أبناء محافظة البحيرة بمختلف الأعمار.

جدير بالذكر أن الاحتفالات تستمر عروضها كل ليلة بشهر رمضان المبارك بمكتبة دمنهور حتى يوم 10 أبريل وتضم حفلات من أغاني تراثية وبرامج موسيقية متنوعة، تمزج بين الفن و الإنشاد الديني و التراث الشعبي، وتحمل في طياتها الثقافة المصرية الأصيلة، ويشارك في الحفلات فرق فنية وتراثية و شعراء.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن برنامج الحفلات المجانية للحضور علي مدار الليالي القادمة سيكون بمشاركة وعرض تنورة و فرقة كورال أطفال كفر الدوار، وعرض فرقة البحيرة للفنون الشعبية و فرقة فنون لمتحدي الإعاقة، و فرقة اوبرا عربي و فرقة مصطفي كامل للموسيقى العربية، كما تضم أمسية شعرية غنائية و ختام الليالي في اليوم الثامن مع الشيخ زين محمود و فرقته و تتخلل خلال الاحتفالات ورش فنية للأطفال تحت إشراف فناني المكتبة.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الاحتفال بليالى شهر رمضان المبارك داخل جميع قصور الثقافة المتواجدة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة ، وذلك من أجل المساهمة في تقديم الفنون الجميلة.