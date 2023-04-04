«صحة السويس» تواصل حملات مكافحة البعوض والحشرات بمختلف أحياء المحافظة

واصل فريق عمل الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، برئاسة الدكتوة عزة شبل، جهوده في مكافحة البعوض والحشرات بمختلف أحياء المحافظة.

ودفع الفريق اليوم بسيارة الرش بمنطقة حوض الدرس وسوق الأنصاري ومساكن الدريسة بالأربعين.

يذكر أن هذه الحملات مستمرة لتغطية كافة المناطق واستجابةً لمطالب المواطنين وتشمل الحملات مكافحة الحشرات والبعوض عن طريق سيارات الرش أو من خلال أعمال المكافحة الأرضية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات سيادة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة وشارك بأعمال الحملة سيد عبدالمنصف، معتوق زكي، أحمد عتيطو.

وفي سياق آخر وبدعم من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وباهتمام من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فقد أجرى مستشفي السويس العام تدخلاً طبياً ناجحاً لسيدة أجنبية تبلغ من العمر 22 عامًا قدمت لمستشفى السويس العام إثر حادث سير، مع آلام في الرقبة، وخدر في الجانبين، وخدر في الأطراف العلوية، وخلل الإحساس، وضعف في إانثناء الكوع من الدرجة الرابعة، مما أعاد لها الحركة بصورة طبيعية.

من جانبه فقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، بأن المستشفى العام قد قام فور وصول المصابة أمس الأول، بإجراء الفصح الطبي وعمل الأشعة اللازمة، والتي أظهرت كسرًا خلعًيا جزئيًا بالعمود الفقري العنقي، بالفقرة العنقية الخامسة C5، مع تمزق حاد بالغضروف ما بين الفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة C5-6، وتغيير إشارة الحبل الشوكي العنقي، مشيراً لإجراء جراحة c5-6 ميكروسكوبية لتثبيت الفقرات العنقية، حيث تم استئصال أمامي للغضروف ما بين الفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة مع الدمج والتصفيح بشريحة ومسامير.

جدير بالذكر بأن المصابة تتلقي الرعاية اللازمة بعد الانتهاء من التدخل الجراحي ولا تشعر بأي ألم وتحسن كامل بالتنميل في الجانب الأيسر والجانب الأيمن، واستعادة الحركية الطبيعية للرقبة ولا خلل في العضلة العاصرة.