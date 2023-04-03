«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

تشارك الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية في تنفيذ فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة" الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1 حتى 6 أبريل الجارى 2023 بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة.

اشترك في فعاليات البرنامج البرنامج القيادي لتدريب الفتيات (5) فتيات من محافظة الدقهلية من إجمالي 200 فتاة من 27 محافظة للمرحلة العمرية من (13-17) سنة، وتم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

تتضمن الفعاليات محاضرات حول القيادة، والحقوق القانونية، وريادة الأعمال، والإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، والتوعية لمخاطر ختان الإناث، والزواج المبكر، بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية بالتعاون مع مؤسسة بهية حول (صحة الفتيات، مراحل المراهقة).

نفذت فعاليات اليوم الأول والثاني من خلال محاضرات وورش عمل عن القيادة النسائية ومحاضرة عن الإتيكيت وتدريبات زومبا، وتم إلقاء محاضرة في اليوم الثالث عن ريادة الأعمال يليها ورش عمل تطبيقية على نموذج العمل التجارى.

يأتي ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتورة يمنى مصطفى مدير إدارة الرياضي بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح إمبابي مدير عام الإدارة العامة لتنمية النشء، ولمياء حماد مشرف برنامج ريحانة بالإدارة العامة لتنمية النشء.

كما أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال شهر مارس الماضى لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية.

وكشف مكين، أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 8803 فى حين وصل عدد الأطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة حديثي الولادة ما يقارب 7816 حالة وعدد الأطفال المؤمن عليهم بالتأمين الصحي نحو 6649.