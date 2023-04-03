الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد عرض الحلقة 12.. مسلسل جعفر العمدة يتصدر تريند «تويتر»

محمد رمضان
محمد رمضان

حققت الحلقة 12 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والتي عرضت، اليوم الإثنين، ردود فعل قوية بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسم المسلسل “جعفر العمدة” تريند موقع التدوينات “تويتر” واحتل المركز الأول في القائمة.

وشهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جعفر العمدة العديد من المشاهد والأحداث الهامة أبرزها وفاة بيومي فؤاد الذي يظهر بشخصية والد “عايدة” التي تجسدها النجمة زينة داخل محبسه.

كما أرسل صديق “بلال شامة” مقطع فيديو لجعفر العمدة يبلغه فيه أنه يعلم مكانه والذي يبحث عنه رمضان بسبب اختطافه لابنه الرضيع منذ 19 عاما.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض عبر شبكة قنوات DMC في المواعيد التالية

  • في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب على قنا دي ام سي دراما.
  • الساعة العاشرة والربع مساء  فيما يعرض عبر قناة دي ام سي العامة
  • الساعة السادسة وعشرين دقيقة على منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويخوض بطولة مسلسل جعفر العمدة الذي تنتجه شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجانب النجم محمد رمضان كل من:

  • زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، فريدة سيف النصر.
  • جورى بكر، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا.
  • مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد.
  • لمي كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله.
  • المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى.
  • سيناريو والحوار مهاب طارق.

قصة وأحداث مسلسل جعفر العمدة
 

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة داخل حي السيدة زينب ومنزل عائلة “جعفر العمدة” والذي يوجد بينهما صراع وبين عائلة “حمادة فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان طارق النهري.

ويظهر محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة وهو متزوج من كل من النجمة زينة في دور “عايدة”، والنجمة مي كساب في دور “ثريا”، والنجمة إيمان العاصي في دور “دلال” والنجمة منة فضالي في دور “عايدة”.

ويعاني محمد رمضان من فقدان نجله الذي اختطف منذ 19 عام في يوم ولادته كما يتعرض لصراعات عديدة في عمله وحياته الشخصية.

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