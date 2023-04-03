الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف الزفتاوى: فخور بإشادة الجمهور بالموسيقى التصويرية لـ«مذكرات زوج»

الموسيقار أشرف الزفتاوي
الموسيقار أشرف الزفتاوي

كشف الموسيقار أشرف الزفتاوي، عن سعادته البالغة بإشادة الجمهور المصري والعربي بالموسيقى التصويرية لمسلسل "مذكرات زوج".

حب الموسيقى 

وأكد أشرف الزفتاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه يحب اللعب على البيانو بصورة كبيرة، خاصة أنه آلة كلاسيكية، وهي الآلة الأولى للموسيقيين حول العالم.

مذكرات زوج

وأضاف في حديثه، أن مسلسل "مذكرات زوج" كانت له حالة خاصة جداً، وأنه لم يعمل بهذا النوع من الموسيقي من قبل، لذا كان هذا المسلسل بمثابة تحد كبير له، وحرص على النجاح بهذه التجربة الفريدة من نوعها.

وتابع: "مذكرات زوج كانت بالنسبة ليا تحديا كبيرا وحضّرت كثيرا حتى تخرج المزيكا بهذا الشكل، وسعيد بإعجاب الجمهور بها".

أشرف الزفتاوي الموسيقار أشرف الزفتاوى مذكرات زوج الموسيقى التصويريى الأولى المصرية التاسعة

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