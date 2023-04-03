الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبطال الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

يظهر في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، كل من الفنانة أروى جودة، والفنان حمزة العيلى، والفنان نور محمود، والفنانة مونيكا هانى، والفنان أمير صلاح الدين، والفنانة جيهان خليل، والفنان أحمد غزى، والفنانة سماح السعيد، والفنانة فاتن سعيد ، والفنان خالد القيش ، والفنان أيمن طعمة، والفنانة سلمى ابوضيف، والفنان أحمد رفعت، والنجم القدير جمال عبدالناصر، والفنان خالد أنور، والفنان احمد الرافعى، والفنان وليد فواز، والفنان نضال الشافعى، والفنان محمد علاء، والفنان رامز أمير. 

أحداث مسلسل رسالة الإمام 

و شهدت نهاية أحداث الحلقة 11 من مسلسل رسالة الإمام ظهور أحد الجنود المرافقين لقائد الشرطة ورصد تحركات غير معتادة من الأحواف وجنود السري. 

يتوقف قائد الشرطة "الجروي" بضع لحظات ويقول للجندي "إني أشم رائحة الخطر"؛ كما يأمر جنوده بأن يعدوا أنفسهم للاختفاء عند الطوارئ وألا يخبر أبا بشر أو ابن الوالي بما لاحظ.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12 

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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