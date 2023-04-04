مع بداية الساعات الأولى في الصيام يسعى المواطنون لمعرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 عبر جوجل، لمعرفة احتياجاتهم لشراء ما يحتاجونه من الطعام، بعد هبوط أسعار الدواجن مجددا، وذلك يكون استمرارا لمسلسل الهبوط الذي قد بدأ منذ أيام قليلة، ليصل سعر كيلو الفراخ الأمهات بمبلغ 57 جنيها في المزرعة ويباع للمواطنين بدء من 62 جنيها للكيلو الواحد، بينما يبدأ سعر الدواجن البيضاء التسمين بمبلغ 65 جنيها للصغيرة وقيمة 70 جنيها للكبيرة للمستهلك بالمحلات.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

و تقدم "الدستور" في السطور القادمة أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

كيلو الفراخ البيضاء اليوم: يبدأ السعر من قيمة 68 جنيهًا في المزرعة، ومبلغ 70 جنيهًا ويصل إلى 78 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك في بعض المناطق.

فراخ البلدي : وصل سعرها إلى 110-125 جنيهًا للكيلو الواحد.

الدواجن الساسو: بلغ سعرها إلى 95- 100 جنيه للكيلو الواحد.

الأوراك: ما بين مبلغ 74- 86 جنيهًا للكيلو الواحد.

بانيه من ضمن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء: ما بين مبلغ 145- 170 جنيهًا في الكيلو.

الصدور بالعظم: ويبدأ سعرها من مبلغ 115 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الأجنحة: وصل سعرها إلى 48-60 جنيهًا في الكيلو.

سعر الهياكل: بلغت حوالي 38 -45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: وصل سعرها إلى 58 في المزرعة، وبلغت 62-70 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك.

أسعار البط اليوم الثلاثاء والكتاكيت

سجّل سعر البط اليوم الثلاثاء ما بين 85 و90 بينما سجّل سعر كيلو البط البلدي اليوم من 115 وحتى 130 جنيهًا.

وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق عقب التراجع الأخير كالتالي:

كتكوت أبيض اليوم: 11 جنيها : 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 8 : 9 جنيهات.



أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء تسجل 97- 98 جنيها بالمزرعة، وسعر 100 و105 جنيهات للمستهلك طبق المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض قد وصلت إلى مبلغ 90جنيهًا في المزرعة، وبين قيمة 93-95 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي ستبدأ من سعر 103 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو مبلغ 109-115 جنيهًا.