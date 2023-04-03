الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفراخ بـ70 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق، حيث سجلت أسعار الدواجن في المزارع ما بين 70 و71 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بزيادة 6 جنيهات.

وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 55 و65 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 99 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و12 جنيها، وسجل الكتكوت ساسو 8 و9 جنيهات، أما سعر البانيه تراوح بين 160 إلى 170 جنيها.

وسجل سعر البيض الأبيض 89 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 95 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 96 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 102 جنيه والبيض البلدي 104 جنيهات للكرتونة ويصل للمستهلك بـ110 جنيهات.

الفراخ ب70جنيه المزرعة أسعار الدواجن والبيض اليوم

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